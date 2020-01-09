Омск, , 10:38 — REGNUM В Омской области следователи начали проверку сообщения о заселении детей-сирот в непригодное для проживания жилье. Как сообщили ИА REGNUM в Следственном управлении СКР по региону, информация об этом появилась в соцсетях.

Пользователь написала, что в соответствии с программой весной 2016 года ей дали квартиру в доме в посёлке Горьковское.

«Однако проживать в квартире она с 4-мя детьми не может, поскольку жильё непригодно для проживания из-за существенных нарушений, допущенных при строительстве», — отметили в СКР.

По итогам проверки, как отмечается, будет принято процессуальное решение.

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