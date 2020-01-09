Тбилиси, , 10:36 — REGNUM Отдыхающие, приехавшие на горнолыжные курорты Грузии в новогодние праздники, столкнулись с проблемой нехватки воды. Данную проблему удалось решить к 8 января в Гудаури и частично — в Бакуриани, сообщает агентство «Новости-Грузия».

"В результате проведенных работ мы предполагаем, что скоро сможем получить дополнительный запас воды в резервуаре и обеспечить водой проблемные места Бакуриани», — рассказал журналистам руководитель «Компании объединенного водоснабжения Грузии» Григол Мандария.

Сообщается также, что причиной нехватки воды в новогодние праздники стал наплыв отдыхающих и малое количество осадков осенью, из-за чего специальные резервуары не наполнились достаточным количеством воды.