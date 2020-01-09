Вашингтон, , 10:31 — REGNUM Деятельность президента США Дональда Трампа не находит одобрения у большинства жителей государств Западной Европы. Об этом свидетельствуют результаты опроса американского исследовательского центра Pew Research Center.

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Так, согласно исследованию, проведённому в 33 странах мира с участием почти 37 тыс. человек, внешней политике главы Белого дома не доверяют 64% опрошенных. Его курс поддерживают 29%. В частности, «антитрамповские» настроения царят в Германии, Испании, Нидерландах, Франции и Швеции. А в Мексике к американскому лидеру негативно относятся 89% участников исследования.

Отмечается, что у Трампа больше негативных оценок, чем у других мировых лидеров. Так, внешнюю политику канцлера Германии Ангелы Меркель поддерживают 46% опрошенных (29% высказали недоверие её политическому курсу).

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За ней следует французский президент Эммануэль Макрон. Он получил 41% положительных отзывов против 36% респондентов, которые не доверяют главе Пятой республики. Внешнюю политику президента России Владимира Путина разделяют 33% респондентов, не поддерживают курс главы РФ 57% опрошенных. В курсе, проводимом лидером Китая Си Цзиньпином, уверены 28% опрошенных, в то время как 43% участника исследования считают неправильной его политику на мировой арене.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным центра изучения общественного мнения FiveThirtyEight, новый, 2020 год президент США Дональд Трамп начинает с низкого рейтинга одобрения — результатами его работы довольны лишь 42,6% американцев, недовольны — 52,5%.

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