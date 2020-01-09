Пенза, , 10:31 — REGNUM Пензенские поисковики завершили первый этап реализации проекта «Наследники победителей», целью которого является установление мест гибели и захоронений летного состава, погибшего на территории области в период с 1941 по 1945 гг. Проект получил президентский грант, сообщает пресс-служба правительства региона.

Поисковики исследовали 18 мест гибели и мест захоронений летного состава, погибшего на территории 12 муниципалитетов Пензенской области в годы Великой Отечественной войны, было обнаружено три неучтенных захоронения летного состава, установлены имена летчиков.

При этом отмечается, что рабочая группа посетила Центральный архив Минобороны РФ, где были найдены уникальные материалы, касающиеся обстоятельств авиакатастроф на территории Пензенской области в период 1941—1945 гг., установлены данные на 49 погибших из числа лётного состава 13 ЗИАП и 10 ЗАП, дислоцировавшихся на территории области. Собран фотоматериал, отсканированы архивные материалы для будущего печатного издания, которое станет итогом большого проекта «Наследники победителей».

К 75-летию Победы поисковиками будет проведена установка мемориальных знаков в местах падения самолетов, а также памятников лётчикам, чьи имена установлены в ходе проекта, обновлены уже имеющиеся знаки, с корректировкой сведений.