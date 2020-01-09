Санкт-Петербург, , 10:33 — REGNUM Полиция Калининского района Санкт-Петербурга ведет проверку в отношении 37-летней женщины, которая в пьяном угаре выгнала поздно ночью на улицу девятилетнюю дочь. Об этом сообщает 9 января пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Беспризорного ребенка поздним вечером на лице заметила жительница одного из домов на Пискаревском проспекте. Девочка пояснила ей, что на улицу ее выгнала пьяная бабушка. Прохожая отвела девочку в указанную ребенком квартиру на Меньшиковском проспекте, но через некоторое время ребенок вновь был замечен на улице. Понаблюдав за девочкой и не увидев поблизости взрослых, женщина обратилась в полицию.

«Прибывшие по указанному адресу полицейские обнаружили девятилетнюю девочку, находившуюся без сопровождения взрослых. Ребенок передан в медучреждение для осмотра», — говорится в сообщении Главка МВД.

В ночь на 9 января из больницы в правоохранительные органы поступила телефонограмма, в которой сообщалось, что у ребенка диагностированы единичные ушибы.

«Девочка сообщила, что ее бьет мать. По месту жительства ребенка прибыл участковый уполномоченный полиции», — отметили в ведомстве.

В квартире находилась нетрезвая 37-летняя гражданка, которая не смогла ничего объяснить. В настоящее время по факту произошедшего полицией проводится проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, в новогодние каникулы в Санкт-Петербурге сотрудники полиции нашли пятилетнюю девочку, исчезнувшую из квартиры ее матери в доме по улице Кустодиева в Выборгском районе города. Шесть дней мать ребенка пьянствовала вместе с сожителем и не замечала отсутствия ребенка.

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