Благовещенск, , 10:40 — REGNUM В стенах благовещенского православного храма пройдёт рок-квартирник. По словам организаторов, он будет посвящен библейскому следу в рок-поэзии.

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Настоятель храма иерей Евгений Семерня рассказал, что провести рок-квартирник в трапезной предложил прихожанин Евгений Еремин. Песни, которые будут исполнены, касаются религиозной тематики, сообщает «ПортАмур». На мероприятии выступят известные в городе музыканты.

«Рок не противоречит православию. Кроме того, есть известные группы вроде «Алисы» или «Наутилус Помпилиус», которые пропагандируют христианство», — рассказал настоятель.

Как сообщало ИА REGNUM, погром в сельском храме устроили 10−12-летние подростки на Кубани. Объяснить свой поступок дети не смогли.