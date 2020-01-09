Южно-Сахалинск, 9 января 2020, 10:29 — REGNUM Арбитражный суд оштрафовал «Российские железные дороги» (РЖД) на 6 млн рублей за нарушения при реконструкции железнодорожных мостов в Сахалинской области, сообщил транспортный прокурор региона Егор Корчак.
По его словам, РЖД вели реконструкцию 24 ж/д мостов на участке Корсаков — Ноглики без разрешения, подтверждающее «соответствие проектной документации градостроительным требованиям и земельному законодательству».
«Арбитражный суд Сахалинской области признал ОАО «РЖД» виновным … и наложил штраф в 6 млн рублей», — цитирует его РИА Новости.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Московское областное управление Федеральной антимонопольной службы РФ оштрафовало Российские железные дороги за неисполнение надлежащим образом обязанности по обеспечению надежности снабжения электроэнергией своего абонента.
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