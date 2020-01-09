Оренбург, , 10:23 — REGNUM В Оренбургской области суды стали активнее назначать фигурантам уголовных дел о незаконном обороте наркотиков курс диагностики, лечения от наркомании и реабилитации, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональной прокуратуре.

По данным ведомства, прокуратуры контролирует вопрос исполнения п. 3.2 ст. 196 УПК РФ. Согласно ему следователь (дознаватель) должен назначать психолого-психиатрическую экспертизу при наличии оснований полагать, что обвиняемый (подозреваемый) является больным наркоманией.

За 11 месяцев 2019 года в результате рассмотрения уголовных дел в 2019 году суды обязали 82 осужденных пройти диагностику, лечение, реабилитацию от наркомании. В январе-ноябре 2018 года такую обязанность возложили на 56 осужденных.