Курган, , 10:20 — REGNUM В Курганской области судебные приставы реализуют 15 и 20 января земельные участки, квартиры, автомобили, а также вышивальный станок. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УФССП России по Курганской области.

К примеру, автомобиль Toyota Rav4 1995 года выпуска предлагается по цене 110 тыс. рублей, а Chevrolet Niva 2003 года выпуска — за 130 тыс. рублей.

Квартиры в Шадринске и Кургане продаются за один миллион рублей.

Кроме того, участники торгов могут стать хозяевами восьмиголовочного вышивального станка BECS-C18/C19 стоимостью чуть более одного миллиона рублей. Тягач Renault Premium 2004 года выпуска предлагается за 635,8 тыс. рублей и так далее.