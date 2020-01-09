Санкт-Петербург, , 10:25 — REGNUM В Петербурге в ходе спецоперации задержана организованная преступная группа, занимавшаяся распространением наркотиков через интернет, с помощью виртуального магазина. Преступники использовали средства IP-телефонии и другие современные технологии. О пресечении деятельности наркодилеров сообщила 9 января официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Преступная группа протяжении двух лет распространяла Петербурге и его окрестностях психотропное вещество амфетамин — примерно по 1 кг ежедневно.

Наркоторговцы распространяли рекламу своего «интернет-магазина» в ночных клубах, а также путем рассылки сообщений наркопотребителям, принимая в день до 200 заказов.

«Раскрыты применявшиеся злоумышленниками методы конспирации — использование специально настроенной компьютерной техники для функционирования зашифрованного канала IP-телефонии, программ и устройств для изменения голоса, облачных сервисов, поддельных документов, арендованных автомашин», — отметила Ирина Волк.

Среди семи задержанных — предполагаемый организатор и системный администратор, а также два оператора преступного «кол-центра» и трое «закладчиков».

Изъято свыше 30 кг амфетамина, компьютеры, роутеры, телефоны, предметы и оборудование для расфасовки, банковские карты, более 50 сим-карт, поддельные паспорта. У злоумышленников также изъято несколько автомобилей премиум-класса.

Фигурантам предъявлено обвинение в совершении серии преступлений, предусмотренных пунктами «а», «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ. Всем задержанным судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.