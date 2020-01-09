Токио, , 10:13 — REGNUM Логотип консоли PlayStation 5 стал самым популярным «игровым изображением» в истории сервиса Instagram. Об этом 8 января сообщил портал Video Games Chronicle.

https://www.instagram.com/p/B6_-HG-Byaf/

Сразу после публикации в официальном Instagram-аккаунте PlayStation логотип консоли собрал больше пяти миллионов лайков. Как сообщает VGC, раньше рекорд в этой категории принадлежал логотипу кроссовера игры Fortnite и фильма «Мстители: Финал» — он собрал 2,7 млн лайков.

Напомним, консоль нового поколения PlayStation 5 выйдет в «зимние праздники» 2020 года. Точная дата релиза пока не сообщается.

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