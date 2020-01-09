Вашингтон, , 10:01 — REGNUM Американский аукционный дом Barrett-Jackson организует торги, в рамках которых будет продан раритетный Ford Shelby Mustang GT500E Super Sport. Об этом сообщается на сайте ALLCARZ.

В 2001 году американский автогонщик и автомобильный конструктор Кэрролл Шелби уполномочил фирму Unique Performance построить 75 единиц спецверсии GT500E Continuation Super Snake. Однако построено было только 43 маслкара, так как компания, изготавливающая авто, была признана банкротом.

Выставленный на торги автомобиль был выпущен 23-им по счету. Он имеет чёрный кузов и ярко-красные полосы на капоте и на дверях.

Стоит отметить, что исходное авто 1967 года выпуска было оснащено мотором V8 рабочим объёмом 7 л, однако на модификации Ford Shelby Mustang GT500E Super Sport его объем увеличен до 7,9 л. Кроме того, движок был оснащен нагнетателем Vortech. Мотор работает с 5-скоростной «механикой».

Выставленный на торги автомобиль имеет подпись Кэрролла Шелби на передней панели салона.

Аукцион состоится в середине января текущего года.

Напомним, весной 2021 года автокомпания Ford начнёт поставки электрического кроссовера Mustang Mach-E. При этом предварительные онлайн-заказы на авто дилеры начнут принимать уже весной 2020 года.

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