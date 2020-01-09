Эрбиль, Ирак, , 09:56 — REGNUM Власти Иракского Курдистана приняли на своей территории свыше 40 новых беженцев из Сирии, об этом 9 января сообщает Kurdistan.ru.

По данным журналистов, бежавшие от турецкой агрессии с севера Сирии прибыли на пограничный пункт «Сихела», где были приняты курдскими военными для дальнейшего размещения в лагерях для беженцев.

Как передавало ИА REGNUM, вооруженные силы Турции начали вторжение на территорию Сирии в начале октября 2019 года, с тех пор на территорию курдской автономии прибыли свыше 19 тыс. 400 беженцев.

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