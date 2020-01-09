Оренбург, , 09:49 — REGNUM В Абдулинском районе Оренбургской области глава сельсовета признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областной прокуратуре.

По данным ведомства, прокурорская проверка стала основанием для возбуждения уголовного дела. Выяснилось, что глава сельсовета незаконно отдал земельный участок в аренду родственнику своей супруги. В результате были нарушены права другого фермера, который имел право претендовать на землю без проведения торгов.

Суд оштрафовал чиновника на 110 тыс. рублей. Приговор в законную силу не вступил.

В прокуратуре также отметили, что ведомство оспорило незаконный договор аренды, земли сельхозназначения возвращены в муниципальную собственность.