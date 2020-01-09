Вашингтон, , 09:48 — REGNUM Разработчики из V1 Interactive показали 30 минут геймплея своего предстоящего проекта Disintegration. Ролик опубликовали 8 января на YouTube-канале IGN.

В видео разработчики показывают один из эпизодов игры. В нём протагонист, управляя гравициклом, сражается с отрядами противников и отдаёт приказы союзникам.

Напомним, студия V1 Interactive была основана Маркусом Лехто — одним из создателей игровой франшизы Halo. Релиз Disintegration ожидается в 2020 году.

Читайте ранее в этом сюжете: В Sony назвали основные особенности приставки PlayStation 5