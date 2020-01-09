Ашхабад, , 09:51 — REGNUM Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов направил соболезнования в адрес своего украинского коллеги Владимира Зеленского в связи с катастрофой, произошедшей с украинским самолётом Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» (МАУ) в Тегеране. Об этом 9 января сообщает Государственное информационное агентство Туркмении.

«От имени народа и правительства страны, а также от себя лично президент Туркмении передал слова сопереживания и поддержки родным и близким погибших», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 января украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что 9 января на Украине объявлен днём траура в связи с авиакатастрофой в Иране.