Екатеринбург, , 09:46 — REGNUM В Екатеринбурге муниципальное предприятие «Спецавтобаза» не имеет отношения к тлеющей на территории Орджоникидзевского района свалке. Это следует из официального заявления регионального оператора по вывозу ТКО.

По данным представителей оператора, на этой свалке складированы отходы промышленного производства и потребления, а никак не твёрдые коммунальные отходы. Она не относится к сфере деятельности «Спецавтобазы».

Как сообщало ИА REGNUM, на нелегальной свалке тушат тление. В жилых районах Уралмаш и Эльмаш отмечен запах гари.

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