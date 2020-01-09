Элиста, , 09:43 — REGNUM Охранную зону заповедника «Чёрные земли» на территории Калмыкии планируется увеличить вдвое, с 57,5 тыс. га до 132 тыс. га. Заповедник является единственным в России полигоном для изучения степных, полупустынных и пустынных ландшафтов, а также охраны и изучения калмыцкой популяции сайгака.

«Мы подали в Министерство экологии и природных ресурсов РФ документы на расширение охранной зоны заповедника. Сегодня она составляет 57,5 тыс. га, планируем расширить ее еще на 74,5 тыс. га, то есть более чем в два раза. Это поможет нам сохранить и приумножить популяцию редкого животного», — цитирует ТАСС директора заповедника Батаара Убушаева.

Он пояснил, что сайгаки часто выходят за пределы заповедника, а за пределами охранной зоны инспекторы не имеют полномочий по отслеживанию животных, именно поэтому необходимо её расширение.

На данный момент на территории России насчитывается около восьми тысяч сайгаков, основная часть — именно на территории калмыцкого заповедника.