Элиста, 9 января 2020, 09:43 — REGNUM Охранную зону заповедника «Чёрные земли» на территории Калмыкии планируется увеличить вдвое, с 57,5 тыс. га до 132 тыс. га. Заповедник является единственным в России полигоном для изучения степных, полупустынных и пустынных ландшафтов, а также охраны и изучения калмыцкой популяции сайгака.
Он пояснил, что сайгаки часто выходят за пределы заповедника, а за пределами охранной зоны инспекторы не имеют полномочий по отслеживанию животных, именно поэтому необходимо её расширение.
На данный момент на территории России насчитывается около восьми тысяч сайгаков, основная часть — именно на территории калмыцкого заповедника.