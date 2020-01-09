Оренбург, , 09:41 — REGNUM В Оренбургской области на торговых объектах проводят внеплановые проверки и изымают опасную никотинсодержащую бестабачную продукцию, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Роспотребнадзора по региону.

По данным ведомства, проверки проходят с 25 декабря с целью усиления контроля за оборотом никотиносодержащей бестабачной продукции. На 8 января проверено 1403 торговых точки. Выяснилось, что 0,8% торговых объектов продавали товар без документов, подтверждающих её качество и безопасность.

В отношении нерадивых продавцов возбуждено 17 административных производств. Изъят 401 снюс. В суды подано три иска с требованием заблокировать сайты, реализующие снюсы дистанционно.

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