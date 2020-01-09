Лас-Вегас, США, , 09:42 — REGNUM Аукционный дом Mecum выставит на торги в Лас-Вегасе Ford Mustang GТ, который участвовал в съемках кинофильма «Буллит» в 1968 году. Об этом сообщается на сайте организации.

Выставленное на торги авто известно тем, что одна из сцен погони в фильме с его участием признана киноэкспертами лучшей в истории мирового кинематографа.

Машина отреставрирована и имеет максимальное количество оригинальных заводских деталей. Под капотом автомобиля восстановленный 4-цилиндровый двигатель S 390 CI V-8, сочетающийся с 4-ступенчатой механической коробкой передач.

Стоит отметить, что выставленная на торги машина внесена в Национальный исторический регистр транспортных средств.

На торги Mustang будет выставлен 10 января. Предполагается, что сумма выручки за авто составит порядка 4 млн долларов.

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