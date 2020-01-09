Могадишо, , 09:45 — REGNUM Правительственные силовые структуры Сомали избили и задержали рекордное количество журналистов в 2019 году, сообщил агентству Reuters представитель местного синдиката журналистов.

По информации агентства, в течение многих лет связанное с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) террористическое движение «Аль-Шабааб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обвинялось в убийстве сомалийских журналистов. Теперь представители сомалийских СМИ заявляют, что они сталкиваются с новой опасностью: правительственными силами, отмечает Reuters.

Cогласно данным, собранным Абдаллой Ахмедом Мумином, генеральным секретарем Сомалийского синдиката журналистов, национальные силы безопасности задержали «беспрецедентное число» из 38 журналистов в Сомали в 2019 году. Большинство из них были задержаны, когда освещали взрывы или нападения повстанцев, но некоторые из них освещали коррупцию.

Это сопоставимо с 16 журналистами, задержанными в 2017 году, 12 в 2016 году и шестью в 2015 году, за год до того, как к власти пришел к власти президент Мохамед Абдуллахи, известный под псевдонимом Фармаджо.

«Правительство не позволяет журналистам освещать события», — сказал Мумин. Официальные лица редко публикуют данные о жертвах в результате таких инцидентов, как субботний взрыв, в результате которого погибло около 90 человек, добавил он.

Согласно отчету, в большинстве случаев журналисты не обвиняются и освобождаются через несколько часов или дней, согласно его отчету. В нем также сообщается, что журналистам угрожали.

Пресс-секретарь Сомали, министр внутренних дел и представитель министерства информации не ответили на запросы о комментариях.

«У меня нет комментариев», — сказал Reuters премьер-министр Хасан Али Хейре, когда его спросили о репрессиях по отношению к журналистам во время его визита в Катар.