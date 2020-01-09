Москва, , 09:47 — REGNUM Специальный проект, упрощающий трудоустройство бывших заключённых, разрабатывает Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Подыскивать работу будут для лиц, готовящихся к освобождению из мест заключения. Планируется, что сотрудники соцзащиты будут размещать резюме осужденных на портале «Работа в России», где есть перечень доступных вакансий. Работодателям будут отправлять заявки от осужденных.

В ведомстве уже разработали шаблон информационной карточки и протестировали сервис. Запустить сервис во всех исправительных учреждениях намерены в течение 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее начальник ФСИН РФ Александр Калашников заявил о строительстве следственных изоляторов и тюрем, которые будут соответствовать мировым стандартам.

Читайте также: Глава ФСИН РФ пообещал построить новые тюрьмы и СИЗО