Екатеринбург, , 09:40 — REGNUM Свердловская прокуратура получит мебель из исправительной колонии № 10. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного управления ГУФСИН.

Прокурорские кабинеты оснастят офисными столами, шкафами для документов и одежды на сумму 1,9 млн рублей. Вся мебель сделана заключёнными.

Поставки уже начались, сообщают в управлении. Прокуратура далее уже распределит, в каких кабинетах установят новую мебель.

До этого ИК-10 поставляла мебель в детсады и школы Свердловской области и ряд других организаций в других регионах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Кировградской воспитательной колонии для несовершеннолетних (Свердловская область) начали шить бронежилеты. На производстве трудятся 32 воспитанника.

Читайте ранее в этом сюжете: В свердловской колонии начали шить бронежилеты