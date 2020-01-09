Нальчик, , 09:35 — REGNUM Победитель телешоу «Голос» Аскер Бербеков удостоен звания заслуженного артиста Кабардино-Балкарии. О подписании указа об этом главой республики Казбеком Коковым сообщили в ходе праздничного концерта, который состоялся 6 января на площади Абхазии в Нальчике.

В торжествах приняли участие тысячи жителей региона. На сцене приветствовали победителя его коллеги — артисты эстрады Кабардино-Балкарии.

«Указом главы КБР Аскеру Бербекову было присвоено почетное звание заслуженного артиста Кабардино-Балкарской Республики», — сообщается на официальной странице столицы республики в Instagram.

https://www.instagram.com/p/B6_o1DXInpr/

Аскер Бербеков — уроженец Баксана. Его наставником в восьмом сезоне шоу «Голос» для взрослых представителей был Валерий Меладзе. Финал конкурса был показан 1 января 2020 года на Первом канале. За участника из Кабардино-Балкарии проголосовали 66,1% телезрителей.