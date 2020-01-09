Карабудахкентский район, Дагестан, , 09:42 — REGNUM Супружеская пара, приехавшая на заработки в Дагестан, на несколько месяцев оказалась в рабстве. Сбежать с фермы супругам удалось лишь со второй попытки, сообщили ИА REGNUM 9 января в пресс-службе движения против рабства «Альтернатива».

По данным волонтерской организации, в октябре 2019 года Сергея и Ольгу заманили в Дагестан возле одной из площадей Москвы. До этого супруги много лет ездили в республику работать в парниках к одному и тому же хозяину, который исправно платил им и обеспечивал нормальные условия труда. Поэтому и на этот раз они не заподозрили ничего плохого, когда вербовщик предложил им такие же условия.

Пострадавших привезли на ферму возле села Карабудахкент, на которой, по словам супругов, уже находилось около десяти человек. Хозяйство состояло из парников с овощами и отдельной секции для разведения дорогих сортов рыбы.

Бежать из неволи им удалось лишь со второй попытки, в ночь на 5 января 2020 года. В ближайшее время пострадавшие планируют восстановить документы и найти новую работу.

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