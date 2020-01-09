Благовещенск, , 09:32 — REGNUM Линии электропередач в Приамурье будут оснащены специальными устройствами для отпугивания птиц — их будет установлено около 5,4 тыс., сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Федеральной сетевой компании.

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К настоящему времени такие устройства уже установлены на двух линиях электропередачи — 500 кВ «Бурейская ГЭС — Амурская» и 220 кВ «Благовещенская — Варваровка», которые подвержены гнездованию аистов. Уже установлено более 3,7 тыс. специальных приспособлений, устойчивых к коррозии и другим внешним факторам, выдерживающих ветровую и ледяную нагрузки, обеспечивающих пожаробезопасность. Устройства похожи на раскрытый зонтик ярко оранжевого цвета, который отпугивает птиц, защищая пернатых от поражения электрическим током.

«Причины технологических нарушений в работе магистральных электросетей Приамурья из-за жизнедеятельности птиц стоят на втором месте после грозовых явлений», — сообщили в пресс-службе Федеральной сетевой компании.

Как сообщало ИА REGNUM, в Воронежской области ребёнок погиб от сильнейшего удара током от повреждённой линии электропередач.