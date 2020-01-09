Воронеж, , 09:22 — REGNUM Снегопады и очередная волна потепления прогнозируются на территории Воронежской области в первые рабочие дни 2020 года и в последующие выходные, 9−12 января, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на информацию Воронежского гидрометеоцентра.

По прогнозу на 9 января, в первый рабочий день после новогодних каникул, в регионе ожидается до трех градусов мороза днём (ночью температура опускалась до — 7) и небольшой снег. В пятницу, 10 января, ночная температура составит около трёх градусов мороза, днём потеплеет до — 1, ожидается снег. В субботу, 11 января днём потеплеет до нуля градусов, также прогнозируется снег, 12 января синоптики также не исключают снегопады, но будет — чуть прохладнее, до — 4 ночью и до — 1 днём.

Как напоминает ИА REGNUM, в этом году зима не радует воронежцев снегом — наиболее крупный снегопад прошёл в начале декабря. Также снег выпал 31 декабря, однако уже к утру 1 января от него не осталось и следа. Температура также держится аномально тёплая, в лесу даже распустились подснежники.