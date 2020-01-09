Майкоп, , 09:24 — REGNUM Сильное налипание мокрого снега на деревьях и проводах ожидается на территории Адыгеи с утра 9 января и до конца суток. В связи с этим в республике объявлено экстренное предупреждение, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МЧС России.

Налипание мокрого снега может стать источником ЧС и происшествий. Прогнозируются обрывы воздушных линий связи и электропередачи, повреждение слабоукрепленных конструкций, обрушение кровли зданий и сооружений, деревьев.

Кроме того, в регионе возможны нарушения работы дорожных и коммунальных служб, систем жизнеобеспечения населения, а также затруднения в работе транспорта и увеличение количества ДТП.

Отметим, что ранее, 7 января, в Адыгее было объявлено экстренное предупреждение из-за возможного схода снежных лавин в горах выше 2,5 тыс. метров. Оно действует до вечера 10 января.