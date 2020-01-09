Санкт-Петербург, , 09:23 — REGNUM Антициклон в четверг, 9 января, окажет Северной столицу услугу по прекращению дождей. Он оттеснит к восточным границам региона наполненные влагой облака и прекратит осадки, благодаря чему погода в течение дня будет сухой, местами даже солнечной. Об этом сообщает ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Набережная Фонтанки на территории Летнего сада Дарья Драй © ИА REGNUM

Гребень антициклона двигается на Северную столицу с запада. По мере приближения он вытесняет дождь на восток. Как отметил специалист, температурный фон в Петербурге продолжит существенно превышать норму. В такой ситуации погода ожидается облачная с прояснениями, без существенных осадков.

«Температура воздуха +3… +5°, в Ленинградской области 0… +5°. Ветер западный 6−11 м/с, порывистый», — добавил эксперт.

Атмосферное давление будет расти и составит 756 мм рт. ст., что ниже нормы.

В свою очередь «Северо-Западное УГМС» предупреждает петербуржцев, что 9 января в Санкт-Петербурге ожидается порывистый сильный ветер, который будет дуть с запада и юго-запада со скоростью 8−13 м/с, в порывах до 17 м/с.

С утра на дорогах будет местами гололедица, из-за чего горожанам следует быть предельно внимательными и осторожными.