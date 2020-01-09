Москва, , 09:14 — REGNUM После продолжительных выходных дней, которые были у граждан России по случаю новогодних каникул, у некоторых людей нарушился привычный режим сна. Чтобы вернуться к нормальному ритму после праздников, потребуется около двух недель. Об этом рассказал руководитель Центра медицины сна Московского государственного университета имени Ломоносова, врач-сомнолог Александр Калинкин.

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Чтобы быстрее восстановиться после отдыха, следует соблюдать несколько правил, советует врач. Так, необходимо засыпать и просыпаться в одно и тоже время, а также ограничить потребление кофеиносодержащих напитков во второй половине дня и сократить или вовсе курение, приём алкоголя и приём калорийной пище вечером.

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Чтобы улучшить сон, в спальне должно быть темно. По словам Калинина, которые приводит ТАСС, оптимальный интервал отхода ко сну и пробуждения — с 10 часов вечера до семи часов утра.

Сомнолог подчёркивает, что постоянный недосып может привести к дневной сонливости, ухудшению настроения, а также к расстройству пищевого поведения.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно заявлениям врачей-сомнологов, в среднем человеку нужно от семи до восьми часов сна, при этом следует учитывать индивидуальные особенности организма. Например, есть люди «короткоспящие», которым достаточно для восстановления психо-эмоционального и физического состояния на несколько часов меньше нормы, и «длинноспящие». Последним необходима продолжительность сна на несколько часов больше нормы.