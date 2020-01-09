Москва, , 09:13 — REGNUM Главный внештатный психиатр Москвы Георгий Костюк дал рекомендации, как войти в рабочий режим после длинных новогодних каникул, нарушающих привычный распорядок дня людей, сообщается на портале мэра столицы.

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Главные правила — больше гулять на свежем воздухе, заняться зимними видами отдыха. Не переедать, особенно вечером. Стараться ложиться и засыпать до полуночи.

Также психиатр рекомендует убрать раздражающие факторы: за два часа до сна приглушить свет, снизить яркость гаджетов и избегать громких звуков. По мнению Костюка, это простые советы помогут вернуться в рабочий режим за 2−3 дня.

Как сообщало ИА REGNUM, длительные новогодние каникулы одобряют 52% жителей России. По их мнению, «дополнительный отдых нужен», «больше времени для общения с семьей, друзьями, близкими».

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