Пермь, , 09:12 — REGNUM В Перми в 2020 году в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» отремонтируют 77 дворов, объединяющих 141 многоквартирный дом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе горадминистрации.

Чиновники отметили, что фильтр не прошли те дворы, которые при оценке состоянии территории набрали менее 24 баллов. Заявки, не вошедшие в программу на 2020 год, включены в программу на 2021−2022 годы.

По словам председателя Общественного совета министерства ЖКХ и благоустройства Пермского края Михаила Борисова, при выборе подрядных организаций для исполнения контрактов по благоустройству будет учитываться мнение общественности, а в приёмке объектов будут участвовать представители маломобильных групп населения.