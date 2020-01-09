9 января 2020 | Время чтения 3 мин

Как меняется московская программа реновации пятиэтажек в заявлениях чиновников разных лет. Сколько же на самом деле этажей будет в новых зданиях?

Евгений Цоц, , 10:06 — REGNUM В новогодние каникулы вице-мэр Москвы Марат Хуснуллин выложил в социальной сети Facebook серию видеороликов. На них в формате ответов на вопросы он рассказал о проектах градостроительной политики столицы. Судя по кадрам, запись сделана в один день, но затем порезана по темам, и эти части публиковались на странице в течение праздников.

Реновация Иван Шилов © ИА REGNUM

Так, Хуснуллин оценил угрозу жилым домам из-за строительства Коммунарской линии метро, описал, как Северо-Восточная хорда может пройти по национальному парку «Лосиный остров», назвал города Европы, на которые ориентируется Москва. Но наибольший интерес СМИ вызвал фрагмент, размещённый 5 января. Вице-мэр объяснил, почему на площадках программы реновации появляются «свечки», хотя ранее шла речь о совсем другой этажности.

«Мы на сегодняшний день провели 54 проекта планировки, у нас получилось 3 700 секций (каждая секция — это один подъезд). У нас получилось, что две трети домов по программе реновации не превышают высоту в 14 этажей. Еще примерно одна треть — высота до 24 этажей, и только 3% всех домов по реновации — это высотные градостроительные комплексы», — сказал Хуснуллин.

Вице-мэр Москвы Марат Хуснуллин Leonrid

Далее он привёл статистику, по которой сейчас средняя этажность в районах реновации составляет 12,5 этажа, а в планируемых проектах — 15,5 этажа.

«Почему первоочередные дома двадцатиэтажные? Да банально просто: если мы не найдём свободные площадки и не поднимем первую волну переселения, мы не сможем выполнить программу реновации», — уверен вице-мэр. По его мнению, высотные здания значительно ускорят темпы переселения жителей пятиэтажек.

Рассуждения не лишены логики, однако противоречат прежним заявлениям. Да и стоит ли верить в новое обещание? Когда-то в 2017 году мэр Москвы Сергей Собянин убедил москвичей запустить программу реновации пятиэтажек. Он утверждал, что новые здания будут средними по высоте.

«Это дома от 6 до 14 этажей, это такая среднего уровня застройка с той плотностью, которая предусмотрена Генеральным планом Москвы», — сказал мэр.

Эти слова нельзя понять иначе, только как диапазон, нижней планкой которого будет число шесть, а верхней — 14. Какова средняя этажность? Число в вилке может быть любым, однако по форме сказанного можно предположить его где-то посередине между крайними значениями. То есть десять этажей.

Тем не менее в 2019 году средней этажностью по программе реновации московские чиновники стали называть 14 этажей. Затем для этого значения появилась оговорка — жилых этажей, будто бы прочие метры не оказывают уплотняющего воздействия. Теперь говорят прямо — 15,5 этажа, не укладываясь в прежние рамки даже теоретически. Однако для сохранения лица придумали группы. Согласно этому делению, две трети зданий уложатся в обещание мэра Москвы. Треть выйдет за эти значения, но якобы в пределах разумного — до 24 этажей. Таким образом этажность по программе реновации будет увеличена в три-пять раз. Стоит отметить, что в госпрограмму попали и здания меньшей этажности, старые бараки в два-три этажа, следовательно, изменения будут ещё более впечатляющими.

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Ну и вишенкой на торте стало появление высотных доминант, которых, по словам Хуснуллина, всего лишь 3%. Но это как считать! В 40-этажной секции квартир будет намного больше, чем в шести‑ и 14-этажной даже при сохранении числа жилых помещений на этаже. А про это вице-мэр ничего не говорил. Следовательно, у мэрии и застройщиков тут поле для манёвров. Поэтому 3% по числу переселенцев легко трансформировать в 10 или даже 20%. Более того, именно высотки станут первоочередными строениями, что поднять «первую волну» реновации. Когда их построят, не изменятся ли параметры ещё раз? Ведь это не сложно, достаточно подобрать слова. Остроумное объяснение или честное слово? По московской программе реновации ответ известен.