Южно-Сахалинск, , 09:25 — REGNUM Главой Федеральной службы безопасности в Сахалинской области назначен Андрей Потоцкий, до этого он был заместителем руководителя ведомства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Также Андрей Потоцкий возглавляет оперативный штаб НАК на Сахалине. В выписке из ЕГРЮЛ указано, что Потоцкий возглавил региональное УФСБ с 24 декабря 2019 года .

Потоцкий сменил Андрея Виговского, которого в декабря 2019 года президент РФ Владимир Путин назначил руководителем УФСБ в Красноярском крае.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале декабря 2019 года губернатор Сахалинской области назначил председателем островного правительства Алексея Белика.