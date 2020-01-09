Хараре, , 09:07 — REGNUM Зимбабве столкнется с очередным неурожаем в 2020 году из-за чрезвычайно малого количества осадков, что усугубит проблемы для миллионов людей, уже страдающих от засухи и худшего экономического кризиса за последнее десятилетие. Об этом передает информационное агентство Reuters со ссылкой на заявление Всемирной продовольственной программы Организации Объединенных Наций (ВПП).

«Дожди в этом сезоне снова поздние и неадекватные, посеянные семена не смогли прорасти во многих областях», — говорится в заявлении Всемирной продовольственной программы (ВПП).

«Прогнозы продолжения жаркой и сухой погоды в предстоящие недели свидетельствуют о еще одном плохом урожае в апреле, который ставит под угрозу жизни и средства к существованию», — добавляется в заявлении.

По официальным данным, объем производства кукурузы, основного продукта питания южноафриканской страны, в этом году упал на 50%, до 900 000 тонн. Правительство заявило, что планирует импортировать 800 000 тонн, чтобы восполнить дефицит. По словам профсоюзов фермеров, столкнувшись с растущими ценами на семена, удобрения и химикаты, некоторые фермеры сократили посевы во время летнего посевного сезона, который начался в ноябре.

Большинство зимбабвийцев живет в сельской местности и выживает за счет сельского хозяйства. Но в южноафриканской стране за последние пять лет только за один год выпало нормальное количество осадков, сообщают представители ВПП.

Также в ВПП заявили, что в первой половине следующего года организации потребуется 200 млн долларов США для оказания помощи 4,1 млн зимбабвийцев.

Со своей стороны, министр финансов Зимбабве Мтули Нкубе заявил, что в следующем году правительство потратит 133 млн долларов США на субсидии на кукурузную муку, чтобы сохранить цены на наиболее потребляемые продукты питания доступными.

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