Амстердам, , 09:05 — REGNUM Десятки общественных организаций в Нидерландах, которые объединилсь в платформе Фейерверкманифест, готовы обратиться в суд, если правительство не введёт общенационального запрета на фейерверк. Среди организаций, примкнувших к Фейерверкманифесту — организации врачей, зоощатников и страховщиков.

На сайте Фейерверкманифеста за последние дни около полумиллиона человек подписали петцию, в которой призываэтся к общенациональному запрету на фейерверк. Примкнувшие к платформе организации уже много лет призывают к такому запрету, указывая на то, что новогодний фейерверк каждый год приводит к росту числа увечий и материального ущерба.

Представитель платформы сообщил, что объединившиеся в Фейерверкманифесте организации собираются предъявить в гражданско-правовом порядке иск правительству в том случае, если оно не примет меры по запрету фейерверка. Кроме того, они намерены обратиться к Национальному омбудсмену с жалобой на властей, которые предпринимают недостаточно для защиты граждан.

Инициаторы указывают на недавнее т.н. дело Ургенды, которое, по их мнению, доказало, что граждане могут заставить властей соблюдать собственные законы. В деле Ургенды (названное так по имени инициативной группы, подавшей иск на правительство Нидерландов), суд постановил, что власти обязаны принять меры по уменьшению выброса парниковых газов, дабы защитить жизнь и безопасность граждан.