Тбилиси, , 09:05 — REGNUM В горных районах Грузии 9 и 10 января ожидается резкое ухудшение погодных условий. Об этом сообщает грузинское Национальное агентство окружающей среды.

«Ожидаются обильные осадки, формирование лавин в гористых зонах и активизация оползнево-селевых процессов», — предупреждают синоптики.

Кроме того, согласно прогнозу, высока вероятность, что в горных районах кроме снега будет также метель и туман. На море ожидается шторм силой 2−3 балла.

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