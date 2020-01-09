Москва, , 09:03 — REGNUM Первая партия из 50 новейших пистолетных комплексов «Удав» будет передана производителями Министерству обороны России в 2020 году, сообщает 9 января пресс-служба военного ведомства.

Пистолеты «Удав» калибра 9 мм поступит в подразделения российской армии в этом году. ЦНИИТочмаш госкорпорации «Ростех» передаст Министерству обороны России 50 новейших пистолетных комплексов. Ранее заместитель министра обороны Алексей Криворучко сообщал, что в текущем году будет принят на вооружение новейший пистолет «Удав». В сентябре прошлого года пистолет успешно прошел опытно-войсковую эксплуатацию.

Габариты оружия небольшие (206 мм длины, 145 мм высоты и 36 мм толщины). Масса также относительно невелика: в снаряженном виде — 980 г. Вместимость магазина «Удава» — 18 патронов. Пистолет способен штатным патроном пробить четырёхмиллиметровую броневую пластину с расстояния 50 метров.

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