Курган, 9 января 2020, 08:57 — REGNUM В Курганской области активно обсуждают информацию о пожилой женщине, которая якобы получила с нового, 2020 года прибавку к пенсии размером в 1 рубль 10 копеек. Об этом сообщил анонимно в паблике «Типичный Курган» её внук. И пост за один день набрал более 24 тысяч просмотров.
Мнения участников группы разделились. Одни ударились в критику и политические дебаты. Другие высказали резонное сомнение в истинности информации.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2020 года прибавка к пенсии для неработающих пенсионеров составит 6,6%. Об этом ещё 4 декабря 2019 года официально заявляла пресс-служба Пенсионного фонда России.
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