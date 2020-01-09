Курган, , 08:57 — REGNUM В Курганской области активно обсуждают информацию о пожилой женщине, которая якобы получила с нового, 2020 года прибавку к пенсии размером в 1 рубль 10 копеек. Об этом сообщил анонимно в паблике «Типичный Курган» её внук. И пост за один день набрал более 24 тысяч просмотров.

Пост, наделавший много шума Vk.com/kurgan

«Моей бабушке принесли вчера пенсию с добавкой. Конечно, был шок — 1 руб. 10 коп. Это в смысле всё? Конечно, мы бабушке помогаем, и она не нуждается, второй день плачет от обиды, то что всю жизнь проработала с 15 лет и до самой пенсии, сейчас ей 75, льготами не пользуется уже давно», — сообщает автор поста.

Мнения участников группы разделились. Одни ударились в критику и политические дебаты. Другие высказали резонное сомнение в истинности информации.

«Какой-то документально не подкрепленный бред пока только прочитал», — пишет один из пользователей.

«Это неправда. Доплата всем 6,6 процента. В Заозёрном 24-й дом получили вчера — всем добавка 6,6 от основной пенсии», — пишет другая курганка.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2020 года прибавка к пенсии для неработающих пенсионеров составит 6,6%. Об этом ещё 4 декабря 2019 года официально заявляла пресс-служба Пенсионного фонда России.

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