Москва, , 08:50 — REGNUM Роспотребнадзор рассказал, чем еда в заведениях быстрого питания (фастфуде) опасна для здоровья человека. Резуьтаты исследований опубликованы на сайте ведомства.

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Главный вред для здоровья людей, питающихся в заведениях фастфуда, — это высокое содержание промышленных трансжиров, которые образуются при дезодорации и гидрогенизации растительных масел.

Трансжиры повышают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, могут вызвать развития рака и другие заболевания. Роспотребнадзор рекомендует ограничить употребление трансжиров и жареных блюд.

Как сообщало ИА REGNUM, американские ученые из Университета Калифорнии выяснили, что вредная пища и фастфуд способны сделать человека ленивым.

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