Москва, , 08:48 — REGNUM После новогодних каникул, которые в России продлились до 8 января включительно, следующие длинные выходные дни ждут граждан страны уже в феврале. Об этом сообщили в Роструде.

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Так, в связи с празднованием Дня защитника Отечества россияне будут отдыхать три дня подряд — с 22 по 24 февраля. Понедельник, 24 февраля, будет нерабочим, так как сам праздник в 2020 году выпадает на воскресенье.

Международный женский день также подарит гражданам России три нерабочих дня подряд. Отдыхать трудящиеся будут с 7 по 9 марта.

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Неполная рабочая неделя ждёт жителей России и в апреле. В связи с празднованием Дня весны и труда пятница, 1 мая, будет выходным днём. Также в связи с переносами 4 и 5 января, которые выпали на выходные дни, первая рабочая неделя продлится всего три дня: с 6 по 8 мая. Затем снова последуют три выходных дня — с 9 по 11 мая.

Ещё одна сокращённая неделя будет у россиян в июне — в связи с празднованием Дня России. День народного единства, который в стране отмечается, 4 ноября, в 2020 году выпадает на среду.

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