Екатеринбург, , 08:48 — REGNUM В Екатеринбурге зафиксировали необычное оптическое явление — солнечный столб. Об этом сообщает «Новый день».

Вертикальный луч света появился в небе утром 9 января. Столб, тянущийся от восходящего солнца, был хорошо виден около 9:30 по местному времени.

Оптическое явление является разновидностью гало или зимней радуги. Чаще всего оно возникает во время восхода или заката солнца.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2017 года аналогичное явление смогли увидеть жители Калужской области. Столб появился в Крещенский сочельник, 18 января.

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