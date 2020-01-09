Владивосток, , 08:56 — REGNUM Лучшим проектом 2019 года в области тоннелестроения мировая тоннельная ассоциация назвала проект модернизации тоннеля имени Сталина во Владивостоке, который был построен в 1936 году.

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Итоги конкурса «Лучший реализованный проект года — 2019» были подведены в США в рамках ежегодной конференции Мировой тоннельной ассоциации. Проект модернизации тоннеля имени Сталина опередил аналогичные проекты в Англии и Сингапуре — начальнику Дальневосточной железной дороги Николаю Маклыгину были переданы сертификат и памятный знак, свидетельствующие о победе проекта.

Строительство тоннеля началось во Владивостоке в 1914 году, закончено строительство было в 1936 году. Работы по модернизации тоннеля начались в 2016 году, закончились в 2019 году. При выполнении работ, как пишет ИА Deita, были реализованы решения, которые позволили получить принципиально новую многослойную отделку тоннеля, в результате чего проект владивостокского тоннеля получил наивысшую оценку мировых экспертов.

Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке завершилась масштабная модернизация железнодорожного тоннеля имени Сталина.