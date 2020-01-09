Париж, , 08:43 — REGNUM Движение общественного транспорта в Париже будет серьезно нарушено 9 января из-за новой межпрофессиональной забастовки, сообщает Le Figaro.

В национальной компании французских железных дорог (SNCF) порекомендовали путешественникам пересесть на другие виды транспорта и проверять информацию об отправлении поездов, прежде чем отправиться на вокзал. Известно, что только 4 региональных поезда из 10 отправятся 9 января.

Что касается метро Парижа, то оно будет работать преимущественно в час пик. Автоматизированные линии метро 1 и 14 будут работать в обычном режиме. На большинстве других линий парижского метро движение поездов будет осуществляться с 6:30 до 9:30 и с 16:30 до 19:30, при этом несколько станций будут закрыты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный секретарь Всеобщей конфедерации труда Франции Филипп Мартинес призвал к новому национальному дню протестов 9 января 2020 года.

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