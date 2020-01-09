Киншаса, , 08:25 — REGNUM Число погибших в результате эпидемии кори в Демократической Республике Конго, превысило 6000 человек. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на заявление Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В соответствии с заявлением, эпидемия кори является самой крупной и наиболее быстро развивающейся в мире.

По данным ВОЗ, с начала 2019 года в ДР Конго было зарегистрировано около 310 000 случаев подозрения на корь. По информации журналистов телерадиокомпании, правительство африканской страны при поддержке ВОЗ в сентябре запустило программу экстренной вакцинации.

Как сообщили представители ВОЗ, в 2019 году в стране было вакцинировано более 18 миллионов детей в возрасте до пяти лет. Однако слабо развитая инфраструктура, нападения на медицинские центры и отсутствие доступа к обычному медицинскому обслуживанию препятствовали усилиям по предотвращению распространения этой болезни.

В каждой из 26 провинций страны сообщалось о случаях заболевания корью с момента объявления о вспышке в июне прошлого года.

Напомним, что в настоящее время ДР Конго также переживает вторую самую смертоносную вспышку Эболы за всю историю заболевания, которая, однако, привела к гибели более, чем вдвое меньшего числа людей, чем от кори.