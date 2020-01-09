Париж, , 08:19 — REGNUM Музей Орсе в Париже установил рекорд по посещаемости в 2019 году, в отличие от многих своих конкурентов, сообщает Le Figaro.

Издание отмечает, что более чем 3,65 млн человек посетили музей в 2019 году (на 11% больше, чем в 2018 году). Эта цифра также превышает рекордный показатель 2012 года (3,60 млн человек).

Известно, что музей Орсе был закрыт только на один день, 5 декабря 2019 года, во время забастовки против пенсионной реформы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Париже из-за забастовки против пенсионной реформы 5 декабря отменили представления, музеи и выставочные центры были закрыты.

Читайте также: Забастовка 5 декабря: многие театры и музеи Парижа будут закрыты