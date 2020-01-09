Нижний Тагил, Свердловская область, , 08:08 — REGNUM В Нижнем Тагиле осуждён бывший сотрудник одной из телефонных компаний. Тагилстроевский райсуд признал его виновным в нарушении тайны телефонных переговоров и неправомерном доступ к охраняемой законом компьютерной информации, сообщает пресс-служба свердловской облпрокуратуры.

Гражданин К. был специалистом офиса продаж. За деньги он сфальсифицировал заявление от имени одной из абоненток на детализацию её телефонных разговоров. Затем эти сведения он переслал заказчику. Также следователи выяснили, что данный гражданин скопировал служебную информацию, в которой была коммерческая тайна, и, а также конфиденциальные данные по телефонным разговорам пострадавшей, и отправил её другому лицу.

Гражданин признал свою вину. Его дело суд рассмотрел в особом порядке. Ему назначено 1 год и 3 месяца ограничения свободы.