Вашингтон, , 08:10 — REGNUM Американский аукционный дом Barrett-Jackson в январе 2020 года проведёт торги по продаже пикапа Ford F-100 1956 года выпуска с современной начинкой. Об этом сообщается на сайте Allcarz.

Пикап Ford F-100 1956 года выпуска Allcarz

Авто осовременила компания West Atlanta Hot Rods. Заводские неразрезные мосты специалисты компании заменили независимой подвеской спереди и сзади. «Обуто» авто в низкопрофильную резину. Вместо стандартных тормозов на машину были установлены более мощные.

Кастом оснащён атмосферным мотором V8 мощностью 533 л. с. рабочим объёмом 5,2 л, который агрегатируется с 6-позиционной механической трансмиссией.

Внешний вид автомобиля отличается расширенными на три дюйма (76 мм) задними крыльями и чёрной матовой окраской. Суровый дизайн пикапа подчеркивается тонировкой стёкол. Внутри автомобиль отделан чёрной кожей с красной прострочкой. Кроме того, в салоне есть информационно-развлекательный комплекс с камерой заднего обзора.

Сообщается, что в аукционном доме не назвали начальную стоимость лота. Поскольку Ford F-100 не обладает резервной ценой, то он может уйти с молотка за любую сумму.

Ранее по причине неисправных тормозов и дефектного запасного колеса компания Ford объявила об отзыве в США и Канаде 600 199 машин. Среди них модели Ford Fusion, F-150, Mercury Milan и Lincoln MKZ, произведенные в мексиканском городе Эрмосильо с 22 февраля 2006 года по 15 июля 2009 года.

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