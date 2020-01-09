Кемерово, , 08:04 — REGNUM В кемеровской Областной клинической больнице скорой медицинской помощи им. М. А. Подгорбунского прокомментировали информацию о том, что мужчине предложили самому купить лекарства для родственника в реанимации.

«В медучреждении организована внутренняя служебная проверка. Виновные, кто ввёл в заблуждение родственников пациента, будут привлечены к ответственности. Я уже связался с родственниками пациента — вопрос решён положительно. В медицинской организации имеется весь необходимый запас лекарств и медикаментов, которыми бесплатно лечат всех пациентов», — приводится комментарий главного врача Игоря Пачгина в официальном Instagram медучреждения.

https://www.instagram.com/p/B7D45TZHPBu/

Ранее кемеровчанин, чей родственник оказался в больнице, рассказал, что ему выдали список из 14 наименований лекарств и расходных материалов, которых якобы не оказалось в больнице. Информация разошлась по соцсетям и СМИ.

«Вопрос решён. Очень хорошо, что руководитель больницы отнёсся с пониманием и лично связался со мной для выяснения обстоятельств, а не плюнул с высоты своей должности», — написал позже мужчина.

https://www.instagram.com/p/B7C2Wf_nX0s/