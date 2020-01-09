Екатеринбург, , 07:31 — REGNUM В Свердловской области январь будет тёплым. За редким исключением, столбик термометра не опустится ниже минус 10 градусов.

Тёплая погода сохранится в течение всего месяца. Даже в период традиционных крещенских морозов температура будет порядка 5−10 градусов ниже нуля.

Отметим, что прогнозы погоды сбываются не всегда. Если на ближайшие сутки данные чаще всего оправдываются, то долгосрочные прогнозы могут и не сбыться. Это зависит от целого ряда факторов, в том числе и от направления ветра.